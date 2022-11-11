Kumbulla fatica a trovare spazio con Mourinho: la Fiorentina ci pensa concretamente per gennaio

In alcuni casi, nella difesa a tre, l'allenatore portoghese gli ha preferito Celik che quasi mai aveva ricoperto quella posizione in passato.

Marash Kumbulla, il centrale ex Verona e attualmente in forza alla Roma, è confinato ad un ruolo di comprimario con poche speranze di scalare nuovamente le gerarchie. Una situazione che potrebbe portare ad un interesse concreto della Fiorentina. Con Igor, Martinez Quarta e Milenkovic, sono solo tre i centrali a disposizione di Vincenzo Italiano. Il club viola sta cercando un quarto difensore per consolidare il reparto. A riportarlo è Calciomercato.it

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI DELL'ARGENTINA PER IL MONDIALE

https://www.labaroviola.com/il-ct-scaloni-annuncia-i-convocati-dellargentina-nico-gonzalez-andra-al-mondiale-fuori-quarta/192096/