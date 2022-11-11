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Kumbulla fatica a trovare spazio con Mourinho: la Fiorentina ci pensa concretamente per gennaio

In alcuni casi, nella difesa a tre, l'allenatore portoghese gli ha preferito Celik che quasi mai aveva ricoperto quella posizione in passato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 18:45
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Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse27/09/2020 Roma (Italia)Sport CalcioRoma-JuventusCampionato Italiano Serie A TIM 2020/2021 - Stadio OlimpicoNella foto: Maresh KumbullaPhoto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse27/09/2020 Rome (Italy)Sport SoccerRoma-JuventusItali

Marash Kumbulla, il centrale ex Verona e attualmente in forza alla Roma, è confinato ad un ruolo di comprimario con poche speranze di scalare nuovamente le gerarchie.  Una situazione che potrebbe portare ad un interesse concreto della Fiorentina. Con Igor, Martinez Quarta e Milenkovic, sono solo tre i centrali a disposizione di Vincenzo Italiano. Il club viola sta cercando un quarto difensore per consolidare il reparto. A riportarlo è Calciomercato.it

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