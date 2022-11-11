Il ct Scaloni annuncia i convocati dell'Argentina: Nico Gonzalez andrà al Mondiale. Fuori Quarta
Attraverso un video sui canali social della Federazione Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra questi c’è l’ester...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 16:22
Attraverso un video sui canali social della Federazione Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra questi c’è l’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez, mentre non c’è il difensore Martinez Quarta.