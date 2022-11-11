Labaro Viola

Il ct Scaloni annuncia i convocati dell'Argentina: Nico Gonzalez andrà al Mondiale. Fuori Quarta

Attraverso un video sui canali social della Federazione Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra questi c’è l’ester...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 16:22
Il ct Scaloni annuncia i convocati dell'Argentina: Nico Gonzalez andrà al Mondiale. Fuori Quarta -
News
Fiorentina
Primo Piano
Gonzalez
Quarta
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Attraverso un video sui canali social della Federazione Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha annunciato la lista ufficiale dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra questi c’è l’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez, mentre non c’è il difensore Martinez Quarta.

Il ct Scaloni annuncia i convocati dell'Argentina: Nico Gonzalez andrà al Mondiale. Fuori Quarta

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok