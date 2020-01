Questo quello che scrive l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com:

“Per l’estate Giuntoli ha chiuso con il Verona l’affare Rrahmani e ha già un accordo con il club gialloblù per Amrabat. Non c’e ancora intesa con il giocatore ed è per questo che su di lui si sono inserite Inter e Fiorentina. I viola tra l’atro sono molto interessati anche a Kumbulla, che però ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro.”