Fiorentina, idea Kumbulla per l’estate. Il centrale albanese piace anche a Torino, Lecce e Bologna

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, ci sarebbe anche la Fiorentina su Marash Kumbulla. Il centrale albanese, che con ogni probabilità in estate saluterà la Roma, non sta vivendo un momento facile nella Capitale e il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 appare sempre più una chimera. Motivo per il quale diversi club di Serie A hanno mostrato interesse per il classe 2000, che oltre ai gigliati piace anche a Torino, Lecce e Bologna.

