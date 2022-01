Ceccarini non cambia idea: ”Rimango dell’opinione che Vlahovic partirà” e su Caicedo: ”Da seguire”

Intervenuto a Radio Toscana, il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha voluto fare chiarezza sulle vicende di calciomercato legate alla Fiorentina, queste le sue parole: “Mi sembra che oggi Vlahovic abbia ufficializzato che a gennaio non si muoverà, e questa è già una notizia. Rimango dell’idea che la strada sia abbastanza segnata, ovvero che lui a giugno se ne andrà. Ci sono vari profili per l’attacco della Fiorentina: non so se Nzola sia un profilo che la società voglia fortemente. E il fatto che Italiano lo abbia già allenato non è un qualcosa di significativo. Caicedo, invece, potrebbe essere un profilo più giusto”.

Lo stesso Ceccarini ha poi aggiunto: ”Kumbulla può diventare un’idea per il futuro in caso di cessione di Milenkovic. Amrabat? Di caldo c’è poco, ci sono soltanto dei timidi interessamenti di Cagliari e Torino. Per Kokorin, invece, l’unica via possibile può essere quella del ritorno in Russia“.

RETROSCENA CIFRE IKONE’ ALLA FIORENTINA: 14 MILIONI AL LILLE, 1 DI BONUS, 15% RIVENDITA. 1,7 DI INGAGGIO