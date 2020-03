Per la prossima sessione di mercato, il nome caldo in uscita è scritto: Kumbulla, per cui c’è la fila. In inverno il Napoli è arrivato a un passo dalla chiusura del suo ingaggio, ma tutto è stato rinviato. Lipsia, Everton, Eintracht Francoforte, Fiorentina – ma è l’Inter a tenere gli occhi apertissimi – sono pronti a rilanciare le offerte per Kumbulla, sotto contratto con l’Hellas fino al 30 giugno 2022. Valutazione, tra i 25 e i 30 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.