Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek

La Fiorentina si prepara a una mezza rivoluzione a causa dei tanti prestiti che scadranno. Pronti molti colpi per Pradè

La Nazione fa il punto sul mercato della Fiorentina in avvicinamento al prossimo giugno. Il rinnovo del prestito di Odriozola si complica, e la viola punta Dalot del Manchester United. Milenkovic ha mercato in Inghilterra, e il contratto in scadenza. Burdisso tiene caldo Senesi del Feyenoord. Callejon è in scadenza e con poche speranze di rinnovo. Al suo posto interessa Orellano del Velez. E, se poi Piatek dovesse rivelarsi troppo costoso da riscattare per il tipo di giocatore che è, c'è sempre la pista Agustin Alvarez battuta a gennaio e mai tramontata. 32 milioni in uscita, 41 in entrata in totale.

BABACAR RACCONTA I SUOI TEMPI A FIRENZE CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/babacar-la-pressione-ed-il-peso-di-firenze-me-li-sentivo-addosso-dopo-il-malore-ho-capito-molte-cose/170439/