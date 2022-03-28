Babacar: “La pressione ed il peso di Firenze me li sentivo addosso. Dopo il malore, ho capito molte cose”

Firenze? Casa mia. Quando sono stato male questa città mi ha sommerso di messaggi

Khouma El Babacar ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Fiorentino. Ecco alcuni interessanti passaggi: “Malore dello scorso luglio? É stato un momento difficile, ho temuto per la mia salute. Ho avuto un attacco di panico in realtà. Sembro forte ma sono sensibile. Avevo problemi e stress. Ho avuto bisogno di andare via per ritrovare me stesso. Firenze? Per me significa tornare a casa. Quando sono stato male Firenze mi ha sommerso di messaggi. Io la pressione ed il peso di Firenze me li sentivo addosso. Montella in viola mi ha fatto giocare tantissimo, ma anche Prandelli. Guardo tutte le partite della Fiorentina”.

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