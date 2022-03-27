Dalla Polonia: Piatek ai box, ma lo staff proverà a recuperarlo per martedì. Out anche Zurkowski
Brutte notizie dall'infermeria della Polonia: Piatek non si allena, rimane in dubbio per la Svezia. Out anche Zurkowski
Brutte notizie dall'infermeria della Polonia per la Fiorentina. Il pistolero Piatek anche oggi non si è allenatoin gruppo. Il polacco deve fare i conti con i punti di sutura all’altezza del tendine d’Achille. Lo staff medico polacco proverà a renderlo disponibile per la gara contro la Svezia in programma martedì, ma la sua presenza resta in dubbio. Ai box resta anche Zurkowski. Il centrocampista Viola in prestito all’Empoli continua a non allenarsi con il resto dei compagni, difficile il recupero.
LEGGI ANCHE:
SAPONARA: “SE ANDIAMO IN EUROPA FACCIO IL FIORETTO DI NON MANGIARE SUSHI. CONTRO L’INTER AMAREGGIATI”
https://www.labaroviola.com/saponara-se-andiamo-in-europa-faccio-il-fioretto-di-non-mangiare-sushi-contro-linter-amareggiati/170395/