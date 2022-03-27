Saponara: "Se andiamo in Europa faccio il fioretto di non mangiare sushi. Contro l'Inter amareggiati"
Riccardo Saponara ha parlato nella settimana di sosta, il trequartista viola ha parlato sia di Europa che del tecnico Italiano
Riccardo Saponara ha parlato a RTV38, queste le parole del centrocampista offensivo della Fiorentina:
"Siamo usciti amareggiati da Milano, potevamo portare a casa qualcosa in più. In questa settimana il mister ha alzato i carichi. Siamo partiti con l'obiettivi di migliorare la stagione precedente, il nostro obiettivo è di vincere ogni partita che giochiamo, inutile fare calcoli, dobbiamo provare a vincere tutte. Contro la Juventus proveremo a ribaltare il risultato. Siamo in corsa per l'Europa, è un piccolo sogno e vogliamo lottare fino alla fine. Fioretto per l'Europa? Vediamo, magari qualcosa da mangiare, può essere non mangiare il sushi che amo molto mangiare. Italiano è bravo a dare identità alla squadra, è capace di adattare le sue idee ai giocatori che ha a disposizione, sono sicuro che abbia un grande futuro, lui non deve dimostrare niente a nessuno"
NON STA ANDANDO BENISSIMO L'ESPERIENZA A ROMA DI VERETOUT
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