Gollini alla Fiorentina, Lazio trova l’accordo per Maximiano. Vicario verso la permanenza all’Empoli?

Si alzano le possibilità di una permanenza all’Empoli per Guglielmo Vicario. La Fiorentina ha ormai scelto il suo nuovo numero uno: Pierluigi Gollini, escludendo così l’approdo a Firenze del numero uno azzurro. Ma non è l’unica squadra ad aver virato su un altro profilo. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, anche la Lazio sembra aver chiuso per il nuovo portiere. Infatti, stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato il club di Lotito ha trovato l’accordo con Maximiano, portiere del neo retrocesso Granada. Altra operazione che escluderebbe l’approdo di Vicario nei biancocelesti. Ecco dunque, che il portiere degli azzurri viaggia verso una nuova stagione in Toscana, ma sempre con la maglia del club di Fabrizio Corsi.