Fiorentina beffata, il Monza ha chiuso per Marlon. Atteso in Italia settimana prossima

Beffa per la Fiorentina, il Monza ha chiuso per Marlon. Stando a quanto riportato da TMW, il club di Silvio Berlusconi ha chiuso l’ennesimo colpo di questa sessione estiva ottenendo il ‘si’ del difensore brasiliano, chiudendo così per il prestito dallo Shakhtar Donetsk. Il centrale brasiliano – si legge – arriverà in Italia ad inizio della prossima settimana.