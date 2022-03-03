Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"

Shakhtar Donetsk in lutto, l'invasione della Russia in Ucraina ha fatto una vittima all'interno del club di cui De Zerbi è allenatore

La guerra Russia-Ucraina continua a mietere vittime anche nel mondo dello sport. Il tragico annuncio su Facebook del DG dello Shakhtar Donetsk, Serhyi Palkin: "Un nostro dipendente è stato ucciso, era un allenatore dei bambini. È stato colpito da un frammento di un proiettile russo", ha scritto.

Un'altra vittima del mondo dello sport nel conflitto Russia-Ucraina. Ad annunciarlo è Il direttore generale dello Shakhtar Donetsk, Serhyi Palkin, che in un lungo post su Facebook ha comunicato la morte di un allenatore delle giovanili del club guidato a livello di prima squadra dall'italiano Roberto De Zerbi.

"Un nostro dipendente è stato ucciso ieri. Era un allenatore dei bambini. È stato ucciso da un frammento di un proiettile russo", ha scritto Palkin, che ha anche lanciato un appello ai suoi colleghi russi per mobilitarsi contro la guerra che da una settimana sta martoriando l'Ucraina. Lo riporta Sky Sport

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