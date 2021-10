De Zerbi esalta Castrovilli: “Fa la differenza, uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo”

Roberto De Zerbi, attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue considerazioni:

“Berardi è stato sorprendente. La personalità, come si è imposto in Nazionale. Ragazzo d’oro Domenico. Un introverso, silenzioso, chiuso, avrebbe potuto fare una carriera diversa per le qualità che possiede, se soltanto l’avesse voluto. A Roma durante gli Europei ha fatto benissimo e nella finale di Wembley è entrato dopo poco meno di un’ora, è andato sul dischetto e ha dimostrato di avere il carattere del protagonista, quello che chiede sempre ai miei. Mi batto per far capire che non è importante andare in Nazionale, importante è farlo da protagonisti. Berardi mi ha sorpreso più di Locatelli. Sono le caratteristiche dei giocatori che fanno e faranno sempre più la differenza. Giocando contro Genk e Monaco ho trovato gente con accelerazioni da 40 metri in campo. Lo strappo in Italia ce l’hanno Berardi, Castrovilli, Djuricic, Boga, Felipe Anderson, Mkhitaryan. Ce l’ha Zaniolo” conclude De Zerbi.

