Di Marzio non ha dubbi: “Scatto della Fiorentina per Dodò. Il DS dello Shakhtar atteso a Firenze”

Come riporta il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito internet, la Fiorentina sarebbe molto forte sul terzino destro brasiliano Dodô, al momento in forza allo Shakhtar Donetsk. Il club di Commisso avrebbe presentato una prima offerta che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di Euro, con la squadra ucraina che al momento è ferma sulla sua richiesta di 15 milioni:

“L’obiettivo della Fiorentina è al momento Dodô, terzino destro brasiliano. Il giocatore classe 1998 è di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma è attenzionato da diversi club europei. I viola sono più che interessati: al momento quello del club toscano è un vero e proprio assalto al giocatore, che garantirebbe un importante contributo sulla fascia, soprattutto in fase di spinta. La Fiorentina è decisa a fare un’offerta allo Shakhtar tra i 10 e i 12 milioni. Tuttavia, il club ucraino ne richiede almeno 15 per Dodô, che vanta anche presenze con diverse formazioni giovanili della nazionale brasiliana. In questi giorni sarà tra l’altro a Firenze Darijo Srna, ds dello Shakhtar, anche se in vacanza. Sarà comunque un’opportunità eventuale per un incontro tra le parti. l mercato è ormai pronto a entrare nel vivo e la Fiorentina non vuole restare a guardare. L’obiettivo come terzino risponde al nome di Dodô, che nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze prima dello stop del campionato ucraino. Tra queste, ce ne sono diverse anche in Champions League, che garantiscono una buona esperienza in campo europeo per il difensore brasiliano. Un profilo che potrebbe fare comodo a Italiano, nei prossimi giorni è prevista l’offerta ufficiale.”

DODÔ HA SCELTO LA FIORENTINA. RIFIUTATE ALTRE OFFERTE