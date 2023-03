Ds Shakhtar: “Senza guerra non avremmo ceduto Dodò alla Fiorentina, volevamo vincere Champions”

Carlo Nicolini, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole

“Con le condizioni attuali che stiamo vivendo stiamo facendo qualcosa di straordinario, facciamo viaggi interminabili e molto spesso non sappiamo molto dei nostri viaggi e dei nostro spostamenti. Quando sento allenatori italiani che si lamentano della differenza di orari di gioco mi verrebbe da dire di cambiare mestiere

La Fiorentina è stata brava ad anticipare tutti per Dodò, in condizioni normali non sarebbe partito perché noi avremmo voluto giocare per vincere la Champions League. Se prendi Dodò devi metterlo in condizioni di fare il Dodò, se lo tieni dietro a fare l’uno contro uno è normale che va in difficoltà ma se gli fai fare quello che fatto contro il Milan allora può mettere tutti in difficoltà.

Sull’aspetto personale ogni ragazzo reagisce a quello che ha vissuto in maniera diversa, questo purtroppo non posso saperlo, credo che sicuramente all’inizio ha subito questa cosa.

Se lo prendi sai che caratteristiche che ha quel giocatore e devi metterlo nelle condizioni di fare quello che sa fare. La Fiorentina ha avuto grossi problemi e non credo che il problema fosse Dodò, poteva giocarsi la qualificazione Champions League per la rosa che ha a disposizione. Se la Fiorentina gioca per andarsi a prendere i risultati ha i giocatori per poterlo fare, deve proporre un gioco più offensivo e spettacolare come fatto contro il Milan”

