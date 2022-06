Attenta Fiorentina, anche il Barcellona vuole Dodo, il terzino dello Shakhtar è l’alternativa a Azpilicueta

Insidia Barcellona per la Fiorentina, per quel che riguarda Dodo. Il terzino destro dello Shakhtar Donetsk ritiene la sua esperienza in Ucraina conclusa, nonostante un contratto fino al 2025. Secondo quanto riportato da Sport il brasiliano è l’alternativa a Cesar Azpilicueta, in uscita dal Chelsea. Il club dovrà però liberare spazio sulla corsia destra, trovando una sistemazione a Sergino Dest, considerando l’imminente rinnovo in arrivo per Sergi Roberto. Lo riporta TMW

