Radio Bruno, dallo Shakhtar Donetsk fiduciosi per Dodo alla Fiorentina, si chiude per 15 milioni?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, sarebbe molto avviata la trattativa tra la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk per Dodo in viola, il terzino destro classe 1998 brasiliano che a gennaio aveva visto su di lui anche le attenzioni del Bayern Monaco che aveva offerto ben 30 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Tra la Fiorentina e la società ucraina la trattativa sarebbe con il passaggio del trasferimento a titolo definitivo dato che lo Shakhtar, considerata la situazione bellica in Ucraina, non vuole prestiti nè riscatti obbligatori con pagamenti posticipati anche se il club ucraino non ha obbligo di vendere i propri tesserati. La Fiorentina ha bruciato la concorrenza in questo momento, con un’offerta da 15 milioni lo Shakhtar lo lascerà partire.

