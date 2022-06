Attacco di De Laurentiis alla Juventus: “In Italia vinci per tanti anni solo se imbrogli, altrimenti competi”

Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per fare il punto sul mercato e sul futuro del Napoli. Il presidente azzurro ha poi lanciato una chiara stoccata senza preciso destinatario. “O imbrogli e vinci per un certo numero di anni, o competi e allora puoi anche perdere”.

Una chiara stoccata senza giri di parole. Il presidente azzurro, nei giorni scorsi, ha anche rivelato anche alcune mosse di mercato in vista della prossima stagione. Situazione stazionaria per quel che riguarda i rinnovi di Mertens e Koulibaly, mentre attenzione al possibile affondo su Bernardeschi.

LA SITUAZIONE PORTIERI, INTRECCIO TRA NAPOLI E FIORENTINA