Di Marzio: “Blitz della Fiorentina per Praet. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo”

Queste le parole di Gianluca di Marzio, noto giornalista di Sky Sport:

“Dopo la trattativa per Mandragora, la Fiorentina lavora a un altro rinforzo a centrocampo. La dirigenza viola sta lavorando per Denis Praet. Il centrocampista belga è reduce dall’esperienza in prestito al Torino ed è tornato al Leicester. La Fiorentina vuole acquistarlo a titolo definitivo e nei prossimi giorni presenterà un’offerta da 7 milioni oppure un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze. Pradè lo conosce bene per averlo avuto già alla Sampdoria.”

SAPONARA RINNOVA CON LA FIORENTINA