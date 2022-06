Gazzetta, Shakhtar-Fiorentina trattativa ai dettagli per Dodò: l’accordo con il calciatore c’è già 

Al posto del laterale spagnolo di proprietà del Real Madrid, la Viola è in dirittura d’arrivo per Dodò, il 23enne brasiliano di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Va limata la differenza tra domanda (gli ucraini erano partiti da una richiesta di 15 milioni) e offerta ma dovremmo ormai essere ai dettagli: le parti ormai sono molto vicine e l’accordo con il giocatore c’è già. Dodò, tattica mente, ha un profilo molto simile a quello di Odriozola con un buon bagaglio di esperienza internazionale che non guasta: in Champions vanta 21 presenze (preliminari compresi) con la maglia dello Shakhtar con anche un gol all’attivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

