Adani fa sognare i tifosi della Fiorentina: “Dodò è tra i terzini più bravi del mondo, pochi come lui”

Lele Adani ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Dodò, ultimo acquisto della Fiorentina arrivato in viola dallo Shakhtar per una cifra complessiva per 18 milioni di euro. Questo il pensiero di Adani:

“Altro ragazzo “educato” dalla scuola di Roberto De Zerbi allo Shakhtar. Stiamo parlando di un laterale tra i più bravi al mondo a giocare dentro al campo e quello della Fiorentina è senz’altro un gran colpo. Dodò è, infatti, bravissimo nel dribbling e a differenza di Odriozola, che è un buon giocatore ma molto lineare e meno fine, ha una qualità tale che quando parte palla al piede ti garantisce di avere un attaccante o una mezzala aggiunta, al posto di un terzino classico. Dopo queste mie parole, so già che qualcuno si starà facendo la solita domanda: brasiliano e “bassino”, bravo con i piedi, ma saprà difendere in Serie A? A una provocazione rispondo con una provocazione: quanti terzini al mondo attaccano come Dodò? Ve lo dico io: pochi. E poi certe cose le sentivo pure su Cancelo in Italia e abbiamo visto tutti il portoghese cosa ha fatto e dove è oggi. Dodò arriva a Firenze con un pedigree di tutto rispetto: ha vinto in Ucraina e giocato in Champions, ad appena 23 anni. Come può non piacere questa chiamata dei viola?”

