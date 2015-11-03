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Notizie Ekrem Konur Fiorentina
Dalla Turchia riportano: "Fiorentina interessata a Luciano Juba del Bahia, valutazione sui 10 milioni"
07 ottobre 2025 21:27
Dalla Turchia, Fiorentina offre 8 milioni per Dodò: no dello Shakhtar. Nuova offerta nei prossimi giorni
06 giugno 2022 18:04
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