Dalla Turchia riportano: "Fiorentina interessata a Luciano Juba del Bahia, valutazione sui 10 milioni"

Dalla Turchia si riferisce di un interessamento per il terzino Luciano Juba del Bahia. Costa attorno ai 10 milioni.

Dalla Turchia il giornalista sportivo Ekrem Konur parla di un interessamento della Fiorentina per il terzino sinistro brasiliano Luciano Juba del Bahia. Secondo il giornalista degli scout viola, oltre che di Napoli e Roma, avrebbero visionato il calciatore nella partita contro il Flamengo. Il ragazzo è in scadenza nel 2027 ed ha una valutazione di oltre 10 milioni. Luciano Juba ha già messo a referto ben 10 presenze in Coppa Libertatores.