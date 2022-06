CorSport, Fiorentina offre un biennale a Djuric. L’attaccante vuole restare alla Salernitana: presto l’incontro

C’è l’offerta della Fiorentina per Milan Djuric. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sport, il club viola avrebbe offerto un contratto biennale con ingaggio quasi doppio rispetto quello che percepiva alla Salernitana (attualmente percepisce circa 300mila euro). Tanti gli stimatori dell’attaccante: su di lui c’è il Napoli, ma anche molti club esteri. In settimana è previsto un appuntamento tra l’agente di Milan Djuric, e Morgan De Sanctis, nuovo ds della Salernitana, per definire il futuro del bosniaco. Il giocatore vorrebbe restare e chiede un triennale: fino alla gestione Sabatini, la Salernitana ha offerto un biennale con opzione.