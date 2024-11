Malusci: “Kean si è preso la scena, serve vice che non lo metta in difficoltà. Djuric sarebbe perfetto”

Alberto Malusci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“L’infortunio di Richardson? Un calciatore che stava crescendo con la squadra, questo infortunio non ci voleva. Già con Cataldi out eravamo un po’ corti ma sicuramente sopperiremo a questa mancanza come è stato fatto con Cataldi. Bisogna tenere duro fino a gennaio.

Kean? Credo si meriti la Nazionale e tutto quello che sta facendo anche dopo lo scetticismo che c’era su di lui. Ci ha fatto vedere cose straordinarie e fin dal primo giorno si è messo a disposizione con umiltà. Lui stesso ha detto che vuole diventare un grande attaccante a Firenze, vincere qualcosa…La Fiorentina ora deve stare attenta a trovare un attaccante con caratteristiche che non mettano in difficoltà Kean perchè abbiamo visto che si è preso la scena.

Djuric come vice Kean? Io è tanto che sponsorizzo Djuric. Lui è l’attaccante giusto perchè sta in Italia da tanto, conosce l’allenatore e sarebbe il culmine della sua carriera perchè non è giovane. Sarebbe perfetto.

Comuzzo? E’ già tanto che sia in Nazionale ed è una convocazione strameritata. Sembra un veterano ed ha voglia di emergere. Calma e gesso, come si dice, ha già fatto passi importanti e se continuerà così troverà spazio anche in Nazionale.”

