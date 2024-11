Spalletti: “Domani Kean potrebbe giocare. Bravo a tenere palla addosso, ha le giuste caratteristiche”

In vista del prossimo impegno contro la Francia, il c.t Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani. Queste le sue parole riportate da TMW:

“Dobbiamo essere una squadra che fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andando a giocare belle partite. Per giocare bene la partita bisogna avere molti calciatori che sanno interpretare, poi ormai funziona in questa maniera qui, bisogna saper intuire questi spazi che si vengono a creare. Gli spazi si modificano, bisogna giocare in spazi più stretti, serve avere più qualità. Quando vedo giocare il Real Madrid, il Manchester City, mi sembra che la loro dote migliore sia il fare bene ripetutamente le cose normali. Deve essere una normalità ripetuta bene all’infinita. Vedo anche la grande giocata del campione, ma alle grandi squadre vedo la cadenza delle cose fatte con normalità”.

Su Kean: “È possibile che possa essere della partita, è uno bravo a tenere palla addosso, a fare la boa che poi aspetta il calciatore a sostegno”.

Bove: “Palladino è un secchione, ha ragione ad arrabbiarsi quando ci chiamano scarti”