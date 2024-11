Bove: “Palladino è un secchione, ha ragione ad arrabbiarsi quando ci chiamano scarti”

A Radio Deejay ha parlato il centrocampista viola proveniente dalla Roma Edoardo Bove che ha toccato i temi principali legati alla Fiorentina: “Non siamo partiti benissimo, ma è comprensibile perché la nostra squadra ha cambiato molto e dovevamo trovare i giusti meccanismi, una volta fatto questo passo siamo cresciuti. Grande merito a Palladino, è un secchione perché cura ogni dettaglio con cura e ci fa lavorare sempre al massimo, ci ha voluti lui e noi ora dobbiamo ripagare la fiducia. Ha ragione ad arrabbiarsi quando ci chiamano scarti perché non lo siamo, siamo giocatori con storie diverse che per vari motivi si sono trasferiti in viola e ne siamo felici.”

Su De Gea: “David è fantastico, grande professionista davvero. Una persona fantastica, è proprio vero che più uno è forte più è una brava persona. Ci ha dato grandi insegnamenti, è un ottimo leader e in ogni allenamento ci dimostra quanto sia forte e responsabile. Aiuta tutti ed è sempre disponibile, ha un’esperienza incredibile che parla per sé.”

Su Kean: “Moise ha capito di essere al centro della squadra, si assume tante responsabilità e non si tira mai indietro. Lo vediamo in allenamento quanto tiene alla Fiorentina, fisicamente e tecnicamente è un animale. Non lo marchi mai.”

Su Mourinho: “Il soprannome di cane malato non ha aiutato la mia crescita perché da lì tutti hanno iniziato a credere che fossi solo corsa e grinta. Lo ha detto a fin di bene e lo so però io sono anche altro, ho tutte le doti necessarie del calcio moderno. Chi sa la mia storia lo sa, ho capito che a Firenze sono al centro del progetto e voglio dimostrare quanto valgo.”