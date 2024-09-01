Djuric: "In estate non c'è stato nulla con la Fiorentina. Il pareggio è giusto, messi in difficoltà"

L'attaccante del Monza, autore del gol del vantaggio brianzolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina

Milan Djuric ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, queste le sue parole dopo il pareggio contro la Fiorentina:

"Con la Fiorentina sono fortunato ultimamente anche se lo scorso anno con l'Hellas ho sbagliato un rigore, posso dire però che lo score è positivo. La Fiorentina ci ha messo in difficoltà ma noi potevamo fare di più, nel secondo tempo ci hanno schiacciato troppo, il gol ci ha tagliato le gambe ma il risultato è giusto. Non ho nessuna notizia di un possibile passaggio in maglia viola in estate, sia il mio agente che il club non mi ha detto nulla. Vuol dire che non c'è stato niente di concreto, io sono arrivato a Monza solo lo scorso gennaio. Maldini è forte e giovane, sbaglierà ma ha tutto per poter fare bene"

LE PAROLE DI GOSENS

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