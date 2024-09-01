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Gosens: "Il gioco di Palladino simile a quello di Gasperini ed Inzaghi. Siamo un gruppo forte"

Il gruppo è molto forte anche se c'è bisogno di un po' di tempo perchè sono arrivati tanti nuovi calciatori, lo spirito oggi si è visto ed è quello giusto. Puntiamo in alto sicuramente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 21:05
Gosens: "Il gioco di Palladino simile a quello di Gasperini ed Inzaghi. Siamo un gruppo forte" -
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Gosens
Fiorentina Monza
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L'esterno della Fiorentina, Robin Gosens, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:

"Il gol alla prima? Bellissima sensazione ma l'intenzione era vincere la partita, contento ma dovevamo vincere. Il mister mi ha chiesto di fare quello che so fare, ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che giocano più o meno nello stesso modo."

LE PAGELLE DI FIORENTINA-MONZA

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