Gosens: "Il gioco di Palladino simile a quello di Gasperini ed Inzaghi. Siamo un gruppo forte"

Il gruppo è molto forte anche se c'è bisogno di un po' di tempo perchè sono arrivati tanti nuovi calciatori, lo spirito oggi si è visto ed è quello giusto. Puntiamo in alto sicuramente

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2024 21:05

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