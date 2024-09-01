PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO NON PARA, BELTRAN INGUARDABILE. KEAN SEGNA. GOSENS SALVATORE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo al Franchi per la terza giornata di campionato contro il Monza

Terracciano 4,5 Il primo gol del Monza è un tiro si ravvicinato, ma centrale e parabile. Non para. Sul secondo gol del Monza si muove con la moviola e la palla si insacca. Si riscatta molto parzialmente con una parata alla fine del primo tempo (aiutato dal palo). Al minuto 80 fa imbestilire Adli perchè rinvia un pallone che andava appoggiato al centro facilmente

Comuzzo 6,5 In occasione del secondo gol del Monza sbatte su Dodò e fa nascere l'azione del gol avversario, è l'unica imperfezione di una partita a tratti perfetta. Autore di alcune buone chiusure. Il classe 2005 solido, tiene bene la posizione ed è attento

Ranieri 5,5 Guida male la difesa . Sul primo gol è posizionato malissimo, per il resto si salva perchè è poco impegnato

Biraghi 5 In grosso ritardo su Djuric che segna il primo gol, non lo marca. Errore grave

Dodò 5 Sbaglia tanto e non è da lui. Sul secondo gol segnato da Monza va a sbattere su Comuzzo creando cosi lo spazio per l'avanzata avversaria. Poco pratico

Cataldi 6 Grazie a lui la squadra ha un punto di riferimento tecnico a centrocampo. Non sarà Pizarro ma almeno si fa dare la palla e prova a impostare. Alterna delle buone giocate a dagli errori frutto anche della poca conoscenza dei compagni di squadra

Mandragora 4,5 Senza idee, senza spunti, giocate lente, passaggi quasi tutti all'indietro, mai un'iniziativa, mai una gioca. E tanti, tanti errori

Gosens 7 Nel primo tempo è l'unico che porta vita alle azioni offensive, cerca qualcosa che però i compagni di squadra non gli danno. Nel secondo tempo qualche buon traversone e un grandissimo colpo di testa che salva tutti

Colpani 4 Non fa nulla e tutto quello che prova a fare lo sbaglia. Ennesima partita dell'uomo richiesto e voluto da Palladino. Prevedibile, non tira, non serve assist, non è mai pericoloso. Sui palloni ci arriva male fa anche peggio quando decide di concludere

Beltran 4 Brividi. Gioca male da attaccante, gioca male da seconda punta. E pensare che per molti il problema era Italiano che non lo sapeva valorizzare. In realtà il sogno sarebbe averlo come lo scorso anno. Sbaglia tutto: passaggi, tiri, appoggi, movimenti, scambi.

Kean 7 Un pallone avuto, un gol segnato. Lotta, viene lasciato solo ma fa di tutto per cercare di far alzare la squadra. Mai servito come si deve. Ha sulla testa il pallone del pareggio ma è murato da portiere e difensori

Bove 5,5 Non è perfetto e sbaglia qualcosina di troppo ma ha tutte le attenuanti del caso

Kouamè 5,5 Fa meglio rispetto a Beltran, ma per quello ci vuole poco. Porta vivacità alle azioni offensive e si ferma li, perchè non è mai pericoloso e sbaglia cose semplici

Adli 6,5 Mostra personalità quando rimprovera sonoramente Terracciano per aver spazzato un pallone che invece andava servito centralmente, dimostrazione che vuole la palla e non si nasconde. Perfetto l'assist per Adli

Ikonè 6 Rispetto a Colpani sembra un fenomeno anche se alla fine è sempre il solito, fa bene tutto ma si perde sempre nella conclusione finale come al minuto 75 dove si libera meravigliosamente e poi ciabatte nel momento più importante

QUANTO HA SPESO LA FIORENTINA SUL MERCATO? ECCO LA RISPOSTA

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