Quanto ha speso la Fiorentina? 48,7 milioni spesi e 62 milioni incassati per il bilancio di quest'anno

Il bilancio economico della Fiorentina in questa sessione di mercato, tra acquisti e cessioni ecco il saldo viola secondo Calcio e Finanza

Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato? La Fiorentina ha chiuso la prima finestra del calciomercato 2024/25 e si presenta al via della stagione con l’obiettivo di conquistare un piazzamento europeo più prestigioso, e magari conquistare la Conference League (dopo due finali perse). Il club toscano ha cambiato tanto, acquistando sei calciatori a titolo definitivo: il portiere De Gea (arrivato a zero), i difensori Pongracic e Moreno, il centrocampista Richardson e gli attaccanti Kean e Gudmundsson.

In prestito sono arrivati invece altri sei calciatori, tutti a titolo oneroso: Gosens (dall’Union Berlino), Bove (dalla Roma), Cataldi (dalla Lazio), Adli (dal Milan) e Colpani (Monza). Contestualmente la società di Rocco Commisso ha realizzato tre cessioni, che hanno riguardato i calciatori Amrabat, Milenkovic e Nico Gonzalez. Tutti gli altri addii sono legati alla conclusione di prestiti o a calciatori in scadenza di contratto.

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato sul bilancio 2024/25 della Fiorentina, alla chiusura della sessione estiva? Abbiamo provato a simulare l’impatto utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione (qui la metodologia), senza considerare alcune operazioni “extra”.

Tra i nuovi acquisti, l’operazione più onerosa è quella legata ad Albert Gudmundsson, attaccante arrivato dal Genoa per sostituire i calciatori che hanno lasciato il club. L’ingaggio più oneroso è il suo, ed è uguale a quello percepito da Moise Kean, attaccante arrivato a titolo definitivo dalla Juventus.

Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per circa 48,7 milioni di euro. Vediamo ora come questi maggiori costi dovrebbero essere stati compensati dalle operazioni in uscita.

Tra le operazioni in uscita, la Fiorentina ha realizzato in particolare le cessioni di Milenkovic, Amrabat e Nico Gonzalez, con incassi per complessivi 62 milioni e plusvalenze per quasi 48 milioni di euro. In uscita anche diversi calciatori in scadenza di contratto o a fine prestito. Il più “pesante” in questi termini era il brasiliano Arthur, arrivato dalla Juventus.

Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per oltre 91 milioni di euro su bilancio 2024/25.

A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti (quando è presente), il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa del club viola rispetto alla stagione 2023/24. Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato dovrebbe tradursi secondo le stime in un effetto positivo per 43 milioni di euro circa.

Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per la Fiorentina vede un saldo negativo di 5 milioni di euro.

Calcio e Finanza

DAZN TAGLIA STUDIO E INTERVISTE, I DETTAGLI

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