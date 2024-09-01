Dazn elimina le interviste nel post partita e il collegamento dallo studio. Solo per qualche partita...

Solo una partita per fascia oraria avrà l'intervista degli allenatori, le altre restano tagliate fuori. E non c'è più lo studio

Qualcuno se ne era accorto già nelle prime due partite, il post partita di Dazn, come eravamo abituati a vederlo, praticamente non esiste più. Non c'è più lo studio che aspetta allenatori e giocatori, non ci sono più inviati su tutti i campi. Per ogni fascia oraria di partite, solo una avrà l'intervista in diretta per gli allenatori, ma senza che ci siano lo studio a intervistarli. E l'altra partita? Niente, i tifosi non ascolteranno le loro voci

Nelle ultime due stagioni c’erano tre programmi fissi nei pre e post partita su DAZN: il sabato Tutti bravi dal divano, con Marco Russo come conduttore e come opinionisti i quattro ex calciatori Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e Marco Parolo; la domenica Sunday night square, condotto da Marco Cattaneo e con diversi ospiti tra i quali il telecronista Stefano Borghi, gli ex calciatori Massimo Ambrosini e Andrea Barzagli e l’ex allenatore Andrea Stramaccioni; il lunedì SuperTele, presentato da Pierluigi Pardo. Da questa stagione c'è un solo programma, la domenica sera, condotto da Giorgia Rossi in un studio con scenografie virtuali, innovativo ma probabilmente anche meno costoso.

La partita del sabato sera avrà il pre e il post partita on-site, cioè da bordocampo, presentato da Diletta Leotta, e per tutte le partite considerate più importanti (quelle di Milan, Inter, Juve, Napoli e Roma) ci sarà il pre e il post dal campo, con un conduttore che poi farà anche il bordocampista durante la partita. Le altre partite invece saranno trasmesse da “gallery”, cioè con un pre e un post partita con le immagini dal campo commentate dal telecronista, senza studio o persone a bordocampo. Nel comunicato di presentazione lo spiegano così: «Focalizzato su una strategia esperienziale immersiva, il racconto della Serie A su DAZN sarà sempre più stadio-centrico ed arricchito con postazioni e telecamere dedicate per DAZN. Lo stadio riacquisterà la sua centralità diventando il nuovo studio fisico scelto da DAZN per raccontare con una nuova chiave narrativa le partite clou». Ma al di là degli annunci è chiaro che seguire le partite in questo modo per DAZN sarà anche molto meno costoso.

Ci saranno l’ex calciatore Christian Vieri e l’ex calciatrice Regina Baresi come nuovi talent (come vengono chiamati oggi gli ex calciatori che fanno gli opinionisti), ma non ci saranno più il presentatore Marco Cattaneo, il telecronista Stefano Borghi, uno dei più noti e apprezzati, che passerà a Sky Sport, e nemmeno alcuni dei talent presenti fino a questa stagione come Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Massimo Gobbi e Riccardo Montolivo (che durante gli Europei ha fatto la seconda voce in alcune telecronache di SKY). Pierluigi Pardo rimarrà come telecronista e ci saranno ancora talent come Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara.

LA FIORENTINA INCASSA, ECCO LA CLASSIFICA DI QUESTO MERCATO

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-ha-gudagnato-69-milioni-da-questo-mercato-e-la-4-squadra-che-incassato-di-piu/266563/