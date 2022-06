Djuric saluta la Salernitana: “È stato inevitabile”. La Fiorentina nel futuro del centravanti?

Milan Djuric saluta la Salernitana, a breve la decisione sulla prossima destinazione? Il centravanti bosniaco è uno dei profili accostati alla Fiorentina che gli avrebbe offerto un contratto biennale da circa 800mila euro. Di seguito l’addio al club di Iervolino: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata, ho letto tante notizie false in queste settimane tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un’altra soluzione. Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento difficile della mia carriera e mi ha permesso di esprimermi, di raggiungere insieme alla nuova proprietà traguardi inimmaginabili che rimarranno per sempre impressi nella storia e nessuno potrà oscurare o cancellare”.

