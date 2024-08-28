Corriere dello Sport: “Palladino vuole un altro centravanti, idea Djuric. Il Monza chiede 2 milioni. Palla alla Fiorentina”

Beltran non convince nel ruolo di centravanti, idea Djuric

Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina potrebbe provare ad acquistare un altro attaccante come vice Moise Kean. Lucas Beltran ha manifestato qualche difficoltà di troppo a calarsi nel ruolo di punta centrale, motivo per cui Palladino ha invitato caldamente la propria squadra mercato a reclutare un nuovo attaccante.

Uno alla Milan Djuric, per intendersi. Stimato molto dal tecnico (che lo ha avuto al Monza) e oggetto di una richiesta come minimo contenuta, dato che in Brianza non pretenderebbero più di 2 milioni per lasciarlo partire. Il suo contratto scadrà nel 2027. Vedremo. La palla passa alla società viola, che a soli due giorni dalla fine della sessione estiva dovrà provare a battere almeno un altro colpo, cessioni permettendo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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