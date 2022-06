Pedullà: “Nelle scorse settimane c’è stato incontro tra la Fiorentina e Djuric, lo vuole anche il Napoli”

Milan Djuric è stato uno degli artefici dei successi Salernitana degli ultimi anni. Ha dato un contributo prezioso anche in chiave salvezza, ha un contratto in scadenza e la trattativa per il rinnovo non ha portato fin qui ad alcun tipo di risultato. Vedremo se la Salernitana ci riproverà, nel frattempo a Djuric (32 anni appena compiuti) le proposte non mancano. Nelle scorse settimane c’è stato un incontro con la Fiorentina che cerca un attaccante con quelle caratteristiche. E negli ultimi giorni ha sondato il Napoli, il profilo piace a Spalletti per la predisposizione a mettersi al servizio della squadra. Potrebbe essere un’idea in caso di cessione di Petagna, presto Djuric (che ha proposte anche dall’estero) prenderà una decisione sul suo futuro. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

