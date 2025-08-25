Brutte notizie per il Bologna di Italiano: Immobile si fa male all'esordio e dovrà stare fermo 2 mesi
Ciro Immobile dovrà stare fermo almeno 8 settimane dopo l'infortunio al retto femorale rimediato durante l'esordio contro la Roma
La prima sconfitta stagionale contro la Roma lascia in eredità non solo il malumore per il risultato, ma anche due pesanti infortuni in casa Bologna. Il club rossoblù ha infatti comunicato l’esito degli accertamenti svolti da Ciro Immobile e Nicolò Casale, entrambi costretti ai box.
Il report ufficiale parla chiaro: per Casale si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati in 3-4 settimane. Più serio invece l’infortunio occorso a Immobile, fermato da una lesione al retto femorale destro: lo stop previsto è di circa 8 settimane.
Se per Casale il rientro potrebbe coincidere con la metà di ottobre, la situazione di Immobile preoccupa maggiormente. L’attaccante rischia infatti di saltare non solo le prossime gare di campionato, ma anche la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 26 ottobre.