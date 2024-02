El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l’ex re dei paparazzi a processo?

Dopo le denunce presentate da Stefan El Shaarawy, Nicola Zalewski e Nicolò Casale, la Procura di Milano chiude le indagini a carico di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata: l’ex re dei paparazzi ha accusato pubblicamente i tre giocatori delle squadre capitoline, insinuando che avrebbero fatto parte del giro di scommesse nel mondo del calcio, citandoli nel noto programma Striscia la Notizia, del quale sono stati denunciati anche il direttore del tg satirico, Antonio Ricci, e l’inviato Valerio Staffelli per “diffamazione aggravata a mezzo di stampa“. Coinvolto nelle indagini anche Luca Arnau, membro dello staff di Dillinger, testata che ha reso noti alcuni nomi di giocatori coinvolti nella vicenda, come l’ex Milan Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo, attualmente in forza all’Aston Villa e Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in seno ad un percorso riabilitativo. Data la chiusura delle indagini della Procura, Fabrizio Corona potrebbe essere citato direttamente a giudizio. Lo riporta Sport Mediaset.

