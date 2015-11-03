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Notizie Fabrizio Corona Fiorentina

El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?

12 febbraio 2024 22:31

Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

24 ottobre 2023 19:07

Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"

23 ottobre 2023 18:03

Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"

18 ottobre 2023 18:28

Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"

18 ottobre 2023 17:09

Corona fa tremare ancora la Roma, Azmoun nuovo nome? "In tribuna guardava corsa di cavalli"

17 ottobre 2023 18:38

Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"

14 ottobre 2023 18:53

Juventus si difende dopo le accuse di Corona: "Procura contattata subito sul caso Fagioli". Il comunicato

13 ottobre 2023 18:47

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