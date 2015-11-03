Notizie Fabrizio Corona Fiorentina

El Shaarawy, Zalewski e Casale denunciano Corona per diffamazione, l'ex re dei paparazzi a processo?
12 febbraio 2024 22:31
Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"
24 ottobre 2023 19:07
Scandalo scommesse, Corona indagato dopo querele di El Shaarawy e Casale. "Diffamazione aggravata"
23 ottobre 2023 18:03
Corona fa i nomi di altri scommettitori, la Procura smentisce: "Zero evidenze su Gatti, Casale ed El Shaarawy"
18 ottobre 2023 18:28
Fagioli confessa: "Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti"
18 ottobre 2023 17:09
Corona fa tremare ancora la Roma, Azmoun nuovo nome? "In tribuna guardava corsa di cavalli"
17 ottobre 2023 18:38
Lotito ignora il caos sullo scandalo scommesse: "Non ho seguito. Le notizie non sono ufficiali"
14 ottobre 2023 18:53
Archivio