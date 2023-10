Fagioli confessa: “Tonali ha suggerito il sito illegale. Chiesto prestiti dicendo che mia madre bloccava i conti”

Sono state rivelate le deposizioni alla Procura di Torino del calciatore della Juventus, Nicolò Fagioli, in merito allo scandalo calcioscommesse. Ecco qualche estratto:

“All’inizio lo si fa perché si ha tanto tempo libero – ha continuato Fagioli – ci si allena la mattina e poi si gioca per vincere la noia, per provare l’ebbrezza”.

Il discorso si è poi spostato su Sandro Tonali.

“Nel ritiro della nazionale Under 21, mi suggerisce di giocare su un sito illegale. Lo vidi giocare e gli chiesi cosa stesse facendo, mi disse che potevo farlo anch’io perché non c’era traccia delle scommesse. E mi fece registrare tramite un account al sito in questione.

Le prime scommesse le piazzai su eventi di tennis e poi di calcio. Ho effettuato delle scommesse su siti irregolari, ricordo di uno denominato Betart e di un altro, Icebet, ce n’erano altri ma non ricordo come si chiamavano perché cambiavano nome ogni mese”.

NICO GONZALEZ INCANTA CON L’ARGENTINA. ANCHE MARTINEZ QUARTA IN CAMPO