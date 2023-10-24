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Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

Ho ricevuto altre telefonate da persone disposte a darmi tutti i soldi che volessi per non farle uscire

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 ottobre 2023 19:07
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Corona non demorde dopo le querele: "Ho le prove. Il 30% dei calciatori è coinvolto"

Striscia la notizia ha pizzicato nuovamente Fabrizio Corona per consegnargli un nuovo Tapiro d'oro. Ovviamente l'ex re dei paparazzi ha sfruttato l'occasione per attaccare nuovamente: "Io le prove le ho e le farò vedere entro il 15 novembre su una piattaforma online libera: il 30% dei calciatori è coinvolto". E ancora: "Casale mi ha querelato. Intanto bisogna vederla sta querela, ma posso dirvi che prima di querelarmi mi ha chiamato il suo procuratore per chiedermi se avessi le prove di quello che ho detto. Lo avrebbe fatto se fosse stato certo che era tutto falso?". Lo riporta Sport Mediaset.

 

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