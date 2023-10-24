Si attende la squalifica di Tonali per scommesse: out 10 mesi. Vuole patteggiare come Fagioli

Nella giornata di oggi, o al massimo domani, arriverà l'ufficialità della squalifica. Tonali spera di stare lontano dai campi 10 mesi ma la procura federale chiede 1 anno di stop

Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore, forse oggi, Sandro Tonali patteggerà con la procura federale una sanzione che lo porterà fuori dai campi di gioco per questa stagione, impedendogli di poter rappresentare l’Italia nell’Europeo di Germania 2024 in cui gli azzurri dovranno (sperando che ci si qualifichi, ovviamente) difendere il titolo vinto a Wembley. La sensazione è che si voglia correre anche per evitare imbarazzi sulla presenza in campo mercoledì, nella sfida di Champions del Newcastle con il Borussia Dortmund. Il club inglese può impiegare il calciatore di Lodi fino all’arrivo della comunicazione ufficiale, ma è chiaro che di fronte a una decisione della giustizia sportiva italiana, con il riscontro Uefa scontato ma non ancora arrivato, mettere in campo l’azzurro sarebbe obiettivamente una forzatura. In ogni caso, anche nell’eventualità di un breve rinvio verso la fine della settimana, la strada è ormai segnata: la stagione di Tonali è finita domenica contro il Crystal Palace.

Gli avvocati dell'ex centrocampista del Milan puntano a 10 mesi, 12 sembra essere il punto di caduta della procura federale. Potranno avvicinare le parti anche le sanzioni accessorie, la certificazione della durata di un piano terapeutico, la disponibilità di Tonali a mettersi in gioco nelle scuole e fra le associazioni sportive dilettantistiche per dire a tutti "non fate come me". Su questo piano, però, sarà necessario anche fare i conti con qualche impedimento logistico visto che Tonali dovrebbe continuare a vivere in Inghilterra. Anche la sanzione economica sarà presumibilmente più elevata rispetto ai 12.500 euro pattuiti da Nicolò Fagioli. Non si tratta certo di un braccio di ferro. Le basi della trattativa procura federale-avvocati di Tonali sono state abbondantemente gettate in un lavoro preparatorio nato dalle ammissioni del giocatore nel famoso incontro con Giuseppe Chinè, il capo della procura federale, di domenica 15 ottobre, poche ore prima delle parole pronunciate invece davanti ai pm di Torino.

ANDREA SOTTIL VERSO L'ADDIO. L'UDINESE HA DECISO DI ESONERARLO

https://www.labaroviola.com/tmw-salta-unaltra-panchina-in-serie-a-ludinese-ha-deciso-di-esonerare-sottil-torna-cioffi/228031/