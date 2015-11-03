Notizie Roberto Mancini Fiorentina

Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo
09 novembre 2024 18:14
Mancini saluta l'Arabia postando la foto della classifica, intanto firma una buonuscita da 20 milioni
25 ottobre 2024 11:57
Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"
28 agosto 2023 18:15
Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"
01 aprile 2023 15:10
Mancini su Sconcerti: "Insieme abbiamo vinto ultimo trofeo della Fiorentina, è stato uno dei migliori"
28 febbraio 2023 18:47
Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere
07 gennaio 2022 13:14
Gianni Vio: la Fiorentina fece il 40% grazie ai suoi schemi. L’Italia di Mancini lo ringrazia
06 luglio 2021 13:20
Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento
06 novembre 2020 19:25
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