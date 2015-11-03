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Notizie Roberto Mancini Fiorentina

Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo

09 novembre 2024 18:14

Mancini saluta l'Arabia postando la foto della classifica, intanto firma una buonuscita da 20 milioni

25 ottobre 2024 11:57

Mancini si presenta in Arabia e punge l'Italia: "Pochi giocatori da convocare, era difficile scegliere"

28 agosto 2023 18:15

Sarri ringrazia Mancini: "Zaccagni e Casale non convocati con l'Italia? Sono contento, si allenano con me"

01 aprile 2023 15:10

Mancini su Sconcerti: "Insieme abbiamo vinto ultimo trofeo della Fiorentina, è stato uno dei migliori"

28 febbraio 2023 18:47

Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere

07 gennaio 2022 13:14

Gianni Vio: la Fiorentina fece il 40% grazie ai suoi schemi. L’Italia di Mancini lo ringrazia

06 luglio 2021 13:20

Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento

06 novembre 2020 19:25

Mancini su Chiesa: "Lui è uno di quelli che sicuramente giocherà domani. Mi aspetto una grande prova”

17 novembre 2019 18:42

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