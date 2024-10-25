Mancini saluta l'Arabia postando la foto della classifica, intanto firma una buonuscita da 20 milioni

Dopo la notizia della federazione saudita, l'ormai ex commissario tecnico dell'Arabia Saudita Roberto Mancini ha scritto un post di ringraziamento suo suoi canali social: "La Federazione calcistica de...

Dopo la notizia della federazione saudita, l'ormai ex commissario tecnico dell'Arabia Saudita Roberto Mancini ha scritto un post di ringraziamento suo suoi canali social: "La Federazione calcistica dell'Arabia Saudita e Roberto Mancini hanno concordato reciprocamente che Mancini si dimetta da capo allenatore della Nazionale con effetto immediato. Roberto Mancini ha apprezzato l'opportunità che gli è stata data in Arabia Saudita. La Federazione lo ringrazia per tutti gli sforzi compiuti durante il suo periodo come allenatore capo della Nazionale. La Federazione gli augura il meglio per il futuro. Grazie al presidente, giocatori, dirigenti e tifosi".

Post istituzionale, insomma. Se non fosse che con la foto contenente la classifica Mancini ha voluto rimarcare che il cammino verso la Coppa del Mondo 2026 è stato fin qui tutt'altro che malvagio postando. L'Arabia Saudita in questo momento sta prendendo parte alla terza fase di qualificazione al Mondiale per ciò che riguarda la confederazione asiatica, è nel gruppo C saldamente comandato dal Giappone. I sauditi sono secondi insieme ad Australia e Bahrain e dovessero concludere il gruppo C al secondo posto (sono tre raggruppamenti dai sei squadre) staccherebbero il pass per il Mondiale. Ma anche in caso di terzo o quarto posto, sarebbero tutt'altro che fuori dai giochi. L'Asia dà infatti alle nazionali altre due possibilità dopo la terza fase per qualificarsi al Mondiale.

E' una importantissima buonuscita quella che hanno incassato Roberto Mancini e il suo staff per definire la risoluzione contrattuale con la Federazione saudita. L'ormai ex CT dell'Arabia Saudita aveva infatti un contratto fino al 2027 per una somma complessiva superiore ai 50 milioni di dollari, ma da ieri le parti hanno ufficialmente divorziato. Come riporta 'Il Messaggero', Mancini e i suoi collaboratori per firmare l'accordo di risoluzione hanno incassato una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb

MANCINI ESONERATO

https://www.labaroviola.com/ufficiale-mancini-non-e-piu-il-ct-dellarabia-saudita-raggiunto-laccordo-sulla-risoluzione/273927/