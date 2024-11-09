Juric ha le ore contate sulla panchina della Roma? I Friedkin contattano Mancini per sostituirlo

Arrivano novità in merito al possibile futuro della panchina della Roma, con la posizione di Ivan Juric che sembra sempre più traballante nonostante la conferenza stampa tenuta oggi a Trigoria e la su...

Arrivano novità in merito al possibile futuro della panchina della Roma, con la posizione di Ivan Juric che sembra sempre più traballante nonostante la conferenza stampa tenuta oggi a Trigoria e la sua conseguente presenza nella sfida di domani contro il Bologna allo Stadio Olimpico alle ore 15.

Secondo Sky Sport nelle scorse ore è andato in scena un contatto diretto fra i vertici della Roma e Roberto Mancini, reduce dal recente addio alla panchina dell'Arabia Saudita. Lo stesso Mancini per il momento non ha voluto confermare, ma la pista è calda.

Nella giornata di oggi, intanto, è da registrare il mancato arrivo di Dan e Ryan Friedkin nella Capitale. I due imprenditori statunitensi erano attesi in Italia questa mattina, ma all'ultimo momento hanno deciso di cancellare il proprio volo. Lo stesso Juric, consapevole della propria delicata situazione, nelle scorse ore aveva così parlato della fiducia da parte della proprietà giallorossa nei suoi confronti: "Cosa mi diranno i Friedkin? Non lo so, siamo in contatto. Vedono certe cose positive ma chiaramente non sono soddisfatti dei risultati. Se sento la loro fiducia? Dall'inizio mi sono trovato bene e ho sempre sentito fiducia, poi è chiaro che bisogna fare i risultati. Inutile girarci intorno". Lo riporta TMW.

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