Dalla Turchia: "La Fiorentina mette nel mirino Simeone per gennaio. Potrebbe essere lui il vice Kean"

La Fiorentina punta su Giovanni Simeone per rinforzare l'attacco a gennaio. Per l'ex viola c'è tanta concorrenza

La Fiorentina è alla ricerca di un vice Kean per rinforzare il proprio attacco durante la finestra di mercato di gennaio. Dopo un inizio di stagione molto positivo, i viola vogliono approfittare delle opportunità che si presenteranno per potenziare la rosa. Secondo l’esperto di mercato internazionale e giornalista di ESPN, Ekrem Konur, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone, attualmente poco impiegato nel Napoli di Conte. L'attaccante argentino, che ha già giocato con la maglia viola prima di trasferirsi al Cagliari, è però nel radar anche di altre squadre, sia italiane che straniere: infatti, su di lui ci sarebbero Torino, Lazio, Atalanta, Genoa, Betis e Galatasaray.

Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi per domani: la Fiorentina vincerà contro l’Hellas Verona

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