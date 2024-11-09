Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi per domani: la Fiorentina vincerà contro l'Hellas Verona

Dopo la sconfitta per 2-1 in Conference League contro l'APOEL, è tempo di tornare a pensare al campionato. E, come ogni settimana, arrivano i pronostici di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Per i due op...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2024 15:30

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