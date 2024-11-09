Zazzaroni e Caressa non hanno dubbi per domani: la Fiorentina vincerà contro l'Hellas Verona
Dopo la sconfitta per 2-1 in Conference League contro l'APOEL, è tempo di tornare a pensare al campionato. E, come ogni settimana, arrivano i pronostici di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Per i due op...
Dopo la sconfitta per 2-1 in Conference League contro l'APOEL, è tempo di tornare a pensare al campionato. E, come ogni settimana, arrivano i pronostici di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Per i due opinionisti sportivi, non ci sono dubbi sulla sfida di domani al Franchi: la Fiorentina di Raffaele Palladino vincerà contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti.
RADIO BRUNO: “PESSIMISMO SU CATALDI, SI VA VERSO L’ASSENZA COL VERONA. AL SUO POSTO ADLI O RICHARDSON”
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