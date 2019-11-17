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Mancini su Chiesa: "Lui è uno di quelli che sicuramente giocherà domani. Mi aspetto una grande prova”

Mancini sprona Federico Chiesa.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 18:42
Mancini su Chiesa: "Lui è uno di quelli che sicuramente giocherà domani. Mi aspetto una grande prova” -
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Federico Chiesa
Roberto Mancini
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Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini nella conferenza stampa pre Italia-Armenia ha parlato anche del Federico figlio d'arte.

"ChiesaLui giocherà, è uno di quelli sicuri tra gli 11 di domani. Mi aspetto una grande prova, non solo da lui ma da tutti quelli che non hanno giocato venerdì. Mi aspetto che mi facciano vedere di meritarsi di essere qui; la prestazione non è singola, ma corale e con la squadra. Ci saranno 3-4 che avranno una motivazione in più".

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