Zaccagni: "Per la sconfitta contro al Fiorentina c'è rammarico, ma consapevoli di aver dato tutto"

Zaccagni alla vigilia di Dinamo Kiev-Lazio

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del prossimo impegno di Europa League, dove i biancocelesti affronteranno la Dinamo Kiev. Queste le sue parole sulla sconfitta contro la Fiorentina al Franchi:

"La sconfitta contro la Fiorentina? Il rammarico è quello lì, ma siamo comunque contenti della nostra prestazione. Siamo usciti dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Voglio segnare in Europa, assolutamente. Domani vedremo se sarà il giorno giusto".

Viviano confessa: “Molti giocatori fumano, me compreso. Prandelli veniva a chiedermi le sigarette”

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