Viviano confessa: "Molti giocatori fumano, me compreso. Prandelli veniva a chiedermi le sigarette"
La rivelazione dell'ex portiere della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 15:57
L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ospite a TvPlay, ha toccato il tema relativo ai calciatori-fumatori. A proposito di ciò, l'ex viola ha raccontato un retroscena che coinvolge Cesare Prandelli. Il suo racconto:
"Molti giocatori fumano, me compreso. Vi giuro che nessun allenatore mi ha mai rotto le scatole per questo. Addirittura in Nazionale, a fine partita, Prandelli veniva a chiedermi le sigarette"
Dodò: “Datemi il rinnovo e lo firmo subito. Non andare alla Juventus è una promessa fatta a Joe”
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